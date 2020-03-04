Депутат Госдумы отчитался о визите в закрывшийся два года назад роддом

Депутат Госдумы от Архангельской области, член фракции «Единой России» Дмитрий Юрков отчитался о визите в роддом, закрывшийся в 2018 году. Об этом пишет «Новая газета».

Юрков вечером 2 марта написал во «ВКонтакте», что побывал в родильном отделении в архангельском городе Каргополь.

Пользователи в комментариях начали писать, что отделение закрыто, а на фотографиях в посте — регистратура местной больницы.

После этого депутат отредактировал запись, указав, что «вышла накладка», виноват в которой «молодой журналист» — автор поста. По словам Юркова, он «в курсе», что в Каргополе нет роддома.

Акушерское отделение в Каргополе не работает с 1 января 2018-го. Как писали «Аргументы и факты Архангельск», женщины ездят рожать в Няндому в 80 километрах от Каргополя или в Архангельск за 450 километров. Отделение, где работали четыре акушерки, закрыли по инициативе архангельского минздрава.