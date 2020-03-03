Президента «Грэмми» Дебору Дуган уволили после обвинений в дискриминации

Президента Академии звукозаписи (вручает «Грэмми») Дебору Дуган уволили после обвинений в дискриминации, пишет Pitchfork.

Два расследования подтвердили выдвинутые обвинения, независимые эксперты опросили 37 свидетелей, изучили переписку участников конфликта и документы, указали в Академии.

Подчиненная обвинила Дуган в оскорблениях. Главу Академии отправили в административный отпуск 17 января, за десять дней до церемонии вручения «Грэмми»-2020.

После этого Дуган сама подала жалобу на Академию, в частности, она утверждала, что ее домогался адвокат организации Джоэл Кац. Также, по словам Дуган, ее предшественник Нил Портнов изнасиловал певицу.

Совет Академии принял решение уволить Дуган, сославшись в том числе на «необоснованную и вредную кампанию в средствах массовой информации», а также на «неудачи в управлении» с ее стороны.