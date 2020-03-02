Немецкий художник-концептуалист Улай (настоящее имя — Франк Уве Лайсипен) умер 2 марта в Любляне на 77 году жизни, сообщает телекомпания RTV Slovenija.

Bernd Kammerer / Action Press / Vida Press

Улай получил известность в начале 1970-х годов, создав серию фотоколлажей «Renais sense» из снимков Polaroid, на которых его портреты были совмещены с женскими.

Кроме того, с 1976 по 1988 год он сотрудничал с сербской художницей Мариной Абрамович. Пара создала несколько известных перфомансов, таких как «Отношения в пространстве», «Отношения во времени» и «В присутствии художника». Их прощальный перфоманс «Влюбленные» прошел на Великой Китайской стене. В 2017 году, спустя 30 лет после расставания, Улай и Абрамович официально помирились.

В 2011 году у Улая было диагностировано онкологическое заболевание. Спустя два года вышел документальный фильм «Project Cancer: Ulayʼs journal from November to November», запечатлевший курс лечения художника. В 2014 году Улай объявил, что вылечился от рака.