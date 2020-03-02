Россия впервые пример Суперкубок УЕФА. Он пройдет в 2023 году в Казани

Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани, сообщает футбольная ассоциация.

Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена», уточняет ТАСС.

Стадион на 45,3 тысячи мест в Казани открыли в 2013 году. Арена принимала открытие и закрытие летней Универсиады-2013, матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года. Это домашний стадион «Рубина».

Суперкубок УЕФА — ежегодный турнир из одного матча, открывающий футбольный сезон в Европе. В нем встречаются победители Лиги Европы и Лиги чемпионов предыдущего сезона. Россия Суперкубок УЕФА ранее никогда не принимала.