Сеть магазинов «Красный куб» прекращает работу

Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекращает свою работу, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо, которое компания разослала своим партнерам.

В нем говорится, что «Красный куб» отказывается от работы по авансовой схеме и кредитования партнеров и в связи с этим расторгает с ними договор комиссии.

Источник газеты на рынке недвижимости рассказал, что компания уже освобождает помещения в Москве и регионах.

С марта также перестает работать бонусная программа сети. В пресс-службе «Красного куба» на запрос издания не ответили.

По словам одного из франчайзи сети, «Красный куб» также выслал партнерам предварительное предупреждение об оплате задолженности и пени по поставкам товаров. Собеседник газеты говорит, что намерен доказывать в суде необоснованность предъявленной суммы.

Сеть «Красный куб», занимавшаяся продажей посуды и предметов интерьера, была основана в 1996 году. К 2007 году компания стала крупнейшей розничной сетью магазинов подарков в России — у нее насчитывалось 200 торговых точек. Сейчас у «Красного куба» 16 магазинов.