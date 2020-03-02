На Филиппинах бывший охранник торгового центра захватил в заложники 30 человек. Он сдался полиции, добившись извинений от начальства

Обновлено. Преступник отпустил всех заложников и сдался полиции. Это произошло после того, как шестеро его руководителей из службы охраны торгового центра извинились перед ним и пообещали уволиться. Захватчик требовал, чтобы двое из них также съели 2500 филиппинских песо на глазах у публики, но в этом требовании ему отказали.

В пригороде Манилы, городе Сан-Хуан вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре. Об этом сообщает издание The Filipino Times со ссылкой на власти Сан-Хуана.

Инцидент произошел в торговом центре Greenhills mall (по другим данным, Virra Mall). Преступник — бывший охранник торгового центра. Он взял в заложники около 30 человек. Как минимум часть из них — сотрудники Greenhills mall.

Преступник вооружен огнестрельным оружием и гранатами. Он ранил одного из заложников. Пострадавшего доставили в больницу, сообщает издание Rappler. Полиция ведет переговоры с захватчиком.