Проблема со штрафом режиссера Сергея Дворцевого, который задолжал Минкульту 7,5 миллиона рублей за нарушение сроков производства фильма «Айка», «решается внутри профессионального сообщества». Об этом свердловскому изданию «Областная газета» сказала министр культуры России Ольга Любимова.

«По поводу штрафов: мы руководствуемся предписанием Счетной палаты. К сожалению, у нас есть такие ситуации, когда мы не можем помочь. История Сергея вызвала большой резонанс в профессиональном сообществе. Мы ждем, что индустрия поможет ему закрыть штраф, и он выйдет на следующий проект. Он очень талантливый режиссер», — сказала министр.

Социальная драма «Айка» была снята в 2018 году. Фильм получил награду за лучшую женскую роль на Каннском фестивале. Сергей Дворцевой выступил режиссером, автором сценария и продюсером картины.

Примерно треть бюджета «Айки» составила субсидия Минкульта. По договору с ведомством Дворцевой обязан был снять фильм за два года, но съемки растянулись на шесть лет. Минкульт начислил режиссеру 7,5 миллиона рублей штрафа. Дворцевой говорил, что ему неоткуда взять такие деньги.

В январе 2020 года режиссер Клим Шипенко, получивший кинопремию «Золотой орел» за триллер «Текст», на церемонии вручения награды публично попросил Минкульт не штрафовать Дворцевого.