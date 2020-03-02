Кандидата в президенты Абхазии госпитализировали за три недели до выборов. Предыдущие выборы уже откладывали из-за его болезни

Кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию госпитализировали в одну из больниц Сочи из-за неизвестного недомогания. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, Бжанию ввели в медикаментозную кому и в ближайшее время транспортируют в больницу в Краснодар. Другой источник сообщил, что Бжания находится в тяжелом состоянии.

Другой кандидат в президенты Аргур Ардзимба из-за инцидента с Бжанией объявил о том, что приостанавливает свою кампанию.

Выборы президента Абхазии запланированы на 22 марта. Их проведение понадобилось после того, как в январе президент Рауль Хаджимба ушел в отставку после конфликта с оппозицией.

В 2019 году президентские выборы, в которых также собирался участвовать Бжания, были отложены на один месяц из-за его болезни. Сам кандидат и его сторонники полагали, что его отравили. В итоге, даже несмотря на перенос голосования, Бжания не смог принять в нем участие и снял свою кандидатуру.