Иркутский чиновник во время обыска попытался съесть улику. Но подавился

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия Владимир Журавлев, подозреваемый в получении взятки, попытался съесть улику.

Иркутский чиновник съел улику Meduza

На кадрах, которые распространили правоохранительные органы, показано, что Журавлев, находящийся, предположительно, в своем кабинете, во время задержания кладет что-то в рот и начинает жевать. Чиновнику не сразу удалось проглотить то, что он жевал, Журавлев подавился, но сотрудник правоохранительных органов постучал его по спине.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области пояснили ТАСС, что Журавлев сжевал «маленькую бумажку, на которой были цифры».

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Иркутской области Карина Головачева сообщила ГТРК «Иркутск», что при обыске в кабинете Журавлева были обнаружены 160 тысяч рублей, переданные в качестве взятки. По предварительным данным, за взятку чиновник пообещал сделать для предпринимателя фитосанитарные сертификаты, чтобы тот мог отправить лес на экспорт. В другом кабинете у другого подозреваемого по этому делу был обнаружен кокаин, добавила представитель следственного управления СК по региону.

Суд санкционировал арест чиновника.