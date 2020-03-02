Гранитную плитку на станции «Ростокино» поменяют после замеров радиационного фона

Тротуарную плитку возле станции «Ростокино» заменят после того, как активисты сообщили о якобы превышенном в 10-15 раз уровне радиации. О замене плитки «Открытым медиа» рассказал гендиректор подрядчика «Эпоха возрождения» Игорь Арутюнян.

По его словам, «Эпоха возрождения» заказывала экспертизу, которая показала на некоторых плитках 0,4 микрозиверта в час (40 микрорентген в час), что, как сказал Арутюнян, выше нормы в полтора раза.

Ранее о фонящей плитке «Открытым медиа» рассказал москвич Андрей (имя изменено): по его словам, когда он выходил со станции, лежавший в его рюкзаке дозиметр «случайно включился и запищал».

Андрей сообщил об этом в «специализированный чат дозиметристов». После этого на станцию приехали активисты, которые обнаружили 12 плиток с уровнем 3−4,5 микрозиверта в час (300-450 микрорентген в час соответственно). «Открытые медиа» пишут, что это превышает норму в 10-15 раз.

Сотрудники МЧС, которых вызвали активисты, зафиксировали на станции 3,43 микрозиверта в час. Через несколько часов после повторной проверки МЧС объявило, что радиации нет, утверждают «Открытые медиа».

О нормах радиационной безопасности, установленных в России, можно почитать здесь.

Плитка на станции «Ростокино» — из гранита. В граните иногда находят гамма-излучение.