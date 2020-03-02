Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру

Российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.

«Мне грустно и тяжело это говорить, но, к сожалению, здоровье не позволяет выступать на профессиональной арене. Я буду радовать своих поклонников и фанатов, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», — заявила 23-летняя спортсменка в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Аделина Сотникова является первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Эту золотую медаль она выиграла на зимних Играх в Сочи в 2014 году. Фигуристка дважды становилась серебряным призером чемпионата Европы и четырежды побеждала на чемпионатах России. Последний раз Сотникова участвовала в соревнованиях в сезоне 2015-2016 годов.