В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» начал показывать в мобильном приложении на iOS и Android рейтинг пассажиров, сообщает РБК.
Как уточнили представители сервиса в комментарии vc.ru, рейтинг пассажиров существовал и раньше (точнее — с 2018 года), но только с этого февраля стал отображаться в тестовом режиме для части пользователей. Его можно увидеть в меню под именем пользователя.
Рейтинг складывается из последних 40 оценок, которые водители могут анонимно поставить клиенту по окончании поездки.
В «Яндексе» рассказали, что водители пока не видят рейтинг пассажиров, но в будущем он станет для них доступен.
В настоящее время пользовательский рейтинг ни на что не влияет, уточняет ТАСС.
Предполагается, что система оценок поможет определять недобросовестных клиентов: например, тех, кто не платит за поездку, портит салон автомобиля или агрессивно ведет себя с водителями, хамит или оскорбляет их. Кроме того, если пользователь набрал хорошую оценку, его заказы станут приоритетными для такси.