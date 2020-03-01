В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» начал показывать в мобильном приложении на iOS и Android рейтинг пассажиров, сообщает РБК.

Как уточнили представители сервиса в комментарии vc.ru, рейтинг пассажиров существовал и раньше (точнее — с 2018 года), но только с этого февраля стал отображаться в тестовом режиме для части пользователей. Его можно увидеть в меню под именем пользователя.

Рейтинг складывается из последних 40 оценок, которые водители могут анонимно поставить клиенту по окончании поездки.

В «Яндексе» рассказали, что водители пока не видят рейтинг пассажиров, но в будущем он станет для них доступен.

В настоящее время пользовательский рейтинг ни на что не влияет, уточняет ТАСС.