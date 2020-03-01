В Севастополе объявили в розыск пациентку, сбежавшую из коронавирусного карантина

Пациентка инфекционной больницы Севастополя, сбежавшая из карантина по коронавирусу, объявлена в розыск по решению суда. Об этом «Интерфаксу» заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что пациентка, которую зовут Екатерина Р., могла уехать в Ростовскую область. По данным Life, она покинула больницу еще 16 февраля.

Подтвержденного диагноза у женщины не было.

В начале февраля из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Петербурга сбежали четверо пациентов. Двое затем добровольно вернулись обратно на лечение, а еще двух пациенток принудительно госпитализировали по решению суда. Диагноз у них не подтвердился.

По последним данным, новая коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, обнаружена в 60 странах мира. В общей сложности в мире инфицированы 87 тысяч человек. Погибли почти три тысячи человек. В России зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом.