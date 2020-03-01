В Россию разрешили ввозить некоторые незарегистрированные лекарства

1 марта вступил в силу закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Препараты можно ввозить для помощи конкретным пациентам, в отношении которых врачебная комиссия приняла решение о невозможности лечения иными зарегистрированными лекарствами.

Согласно приказу Минздрава, в перечень препаратов, разрешенных для ввоза, вошли диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал. Приказ будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Закон был принят после ряда случаев уголовного преследования граждан России, заказывавших за границей запрещенные лекарства для лечения своих детей.