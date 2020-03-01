Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель потребовали возобновить расследование убийства Влада Листьева

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель, выпустившие независимо друг от друга фильмы-расследования об , потребовали от глав Следственного комитета и Генпрокуратуры возобновить расследование этого уголовного дела. Совместное обращение журналистов опубликовано в их соцсетях.

«Готовя наши материалы к 25-й годовщине гибели самого известного журналиста России 1990-х, мы имели возможность познакомиться с большим количеством фактов, которые позволяют утверждать: виновники убийства могут быть привлечены к ответственности, — говорится в заявлении. — Мы знаем, что на следствие оказывалось сильное политическое давление, и дело фактически было развалено. Но мы надеемся, что сегодня у государственных органов есть все возможности закончить расследование».