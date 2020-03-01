Джо Байден победил на праймериз в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии, состоявшихся 29 февраля в Южной Каролине.

После подсчета всех бюллетеней он набрал 48,4% голосов избирателей, сообщает The New York Times.

Его ближайший преследователь, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс набрал 19,9%.

Третьим стал выдвигавшийся от демократов миллиардер Том Стейер (11,3%). По окончанию праймериз он объявил о выходе из президентской гонки.

До первичных выборов в Южной Каролине лидером гонки за выдвижение в президенты от Демократической партии США считался Сандерс. Окончательно фаворит демократов может определиться 3 марта в так называемый «супервторник», когда праймериз пройдут сразу в 14 штатах.

От республиканцев баллотироваться на пост президента будет действующий глава государства Дональд Трамп.