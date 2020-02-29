Власти Ирана сообщили о 43 умерших от коронавируса. Почти 600 человек заражены

В Иране от вызванной коронавирусом пневмонии умерли, по данным на 29 февраля, 43 человека, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей иранского министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки зафиксировано девять смертей и 205 подтвержденных случаев заражения. Всего, по словам представителей Минздрава Ирана, в стране подтверждены 593 случая заражения коронавирусом.

Среди заразившихся коронавирусом заместитель министра здравоохранения Ирана и пятеро депутатов парламента, один из которых, по данным местных СМИ, умер.

В свою очередь BBC Persian со ссылкой на источники, близкие к Минздраву Ирана, сообщает, что умерших от коронавируса может быть значительно больше, чем заявляется официально — не менее 210 человек, по данным на 28 февраля.

По числу смертей от коронавируса Иран занимает второе место после Китая, где, по данным на утро 29 февраля, умерли 2923.

Из-за коронавируса в Иране временно закрыты школы и высшие учебные заведения, отменены массовые мероприятия.

Россия ограничила авиасообщение с Ираном и закрыла въезд граждан этой страны на свою территорию.