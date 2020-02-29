США согласились вывести войска из Афганистана через 14 месяцев

США и представители движения «Талибан» договорились, что американские военные и их союзники по коалиции покинут Афганистан через 14 месяцев, сообщает BBC News.

Вывод войск предусмотрен соглашением, которое 29 февраля подписали в Дохе представители США и «Талибана».

Отдельно, уточняет BBC News, будут проведены переговоры между «Талибаном», контролирующим более половины территории страны, и правительством Афганистана.

Работа над соглашением между США и «Талибаном» велась в течение нескольких месяцев. Однако его параметры не раскрывались, сообщалось лишь, что в обмен на вывод войск коалиции «Талибан» обязуется не укрывать на подконтрольной ему территории террористические группировки.

Американские военные и их союзники по коалиции находятся в Афганистане с октября 2001 года. В последние несколько лет численность американского контингента в Афганистане значительно сократилась.

С 2001 года в Афганистане погибли более 2300 американских военных и около 1000 военнослужащих стран коалиции.