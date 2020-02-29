Прототип ракеты Starship взорвался во время испытаний

Опытный образец ракеты Starship, которую компания Илона Маска SpaceX разрабатывает для межпланетных перелетов, взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика в штате Техас.

При наддуве жидким азотом нижняя часть ракеты лопнула, ее фрагменты разлетелись на несколько десятков метров. О пострадавших или разрушениях данных нет. Испытания транслировались в прямом эфире.

SpaceX Boca Chica — Starship SN1 cryo proof test failure — Feb 28, 2020 NASASpaceflight

Испытания находятся на самой ранней стадии, и «беспокоиться не о чем», написал в твитере Майкл Бейлор, автор проекта Next Spaceflight, посвященного запускам ракет. Разработчики ракеты, добавил он, сделают из случившегося необходимые выводы.