Прототип ракеты Starship взорвался во время испытаний
Источник: GeekWire
Надежный источник
Опытный образец ракеты Starship, которую компания Илона Маска SpaceX разрабатывает для межпланетных перелетов, взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика в штате Техас.
При наддуве жидким азотом нижняя часть ракеты лопнула, ее фрагменты разлетелись на несколько десятков метров. О пострадавших или разрушениях данных нет. Испытания транслировались в прямом эфире.
Испытания находятся на самой ранней стадии, и «беспокоиться не о чем», написал в твитере Майкл Бейлор, автор проекта Next Spaceflight, посвященного запускам ракет. Разработчики ракеты, добавил он, сделают из случившегося необходимые выводы.