Ватикан разработал этические принципы для искусственного интеллекта. Их поддержат Microsoft и IBM
Источник: Reuters
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Официальные лица Ватикана разработали этические принципы для работы искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.
Документ декларирует, что искусственный интеллект должен уважать неприкосновенность частной жизни, работать надежно, непредвзято и прозрачно, а также «учитывать потребности всех людей».
Свод этических принципов будет официально представлен 28 февраля в рамках научного форума по искусственному интеллекту, который организовала Папская академия защиты жизни.
Первыми технологическими компаниями, которые поддержат свод этических принципов, станут Microsoft и IBM, пишет Reuters.
Папа римский Франциск ранее неоднократно высказывался о необходимости использовать искусственный интеллект на благо общества.