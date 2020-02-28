Ватикан разработал этические принципы для искусственного интеллекта. Их поддержат Microsoft и IBM

Официальные лица Ватикана разработали этические принципы для работы искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Документ декларирует, что искусственный интеллект должен уважать неприкосновенность частной жизни, работать надежно, непредвзято и прозрачно, а также «учитывать потребности всех людей».

Свод этических принципов будет официально представлен 28 февраля в рамках научного форума по искусственному интеллекту, который организовала .

Первыми технологическими компаниями, которые поддержат свод этических принципов, станут Microsoft и IBM, пишет Reuters.

Папа римский Франциск ранее неоднократно высказывался о необходимости использовать искусственный интеллект на благо общества.