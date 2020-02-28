В Швейцарии из-за коронавируса отменили Женевский автосалон

Правительство Швейцарии, чтобы не допустить распространения коронавируса, ввело временный запрет на массовые мероприятия с числом участников более 1000 человек. В частности, сообщает Reuters со ссылкой на источники, отменяется Женевский автосалон.

По данным собеседников агентства, устроители автосалона, который должен был проходить с 5 по 15 марта, уже уведомили участников об отмене мероприятия. Официально организатор салона — Palexpo — от комментариев пока воздержался.

В Швейцарии, по состоянию на 28 февраля, зафиксировано 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как отмечает швейцарское издание SWI, федеральное правительство впервые в новейшей истории запретило массовые мероприятия на всей территории страны. Ранее такие решение принимались лишь на уровне кантонов.

Женевский автосалон в марте 2020 года должен был пройти в 90-й раз.