В московской бане из-за сухого льда в бассейне погибли два человека

Следователи завели уголовное дело после гибели двух человек в банном комплексе в Москве, сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству в экстренных службах, в бассейн комплекса высыпали 25 килограммов сухого льда на праздновании дня рождения.

Погибшие получили химические ожоги, уточняет «Интерфакс». Пять человек отравились жидким азотом, сказал источник агентства, трое в больнице (по данным РИА Новости, двое).

Mash сообщил, что в бане день рождения отмечала инстаграм-блогер Екатерина Диденко. Позднее она выложила видео, в котором сообщила, что ее муж в реанимации, кто из гостей погиб, она не знает. Как добавляет Mash, погибшие были в бассейне, когда туда высыпали сухой лед.