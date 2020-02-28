В Азербайджане у россиянина обнаружили коронавирус

У гражданина России, прибывшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб. Это первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане.

Состояние россиянина оценивается как стабильное. Его поместили в инфекционный блок специального режима.

Это четвертый гражданин России, у которого обнаружили коронавирус. Ранее заболевание подтвердили у троих россиян, находившихся на карантине на круизном лайнере . Сейчас они в Казани. Кроме того, в России были зарегистрированы два случая коронавирусной инфекции у граждан Китая, они выздоровели.

Иран — один из крупнейших центров распространения коронавирусной инфекции в мире. По последним данным, в Иране COVID-19 обнаружили у 388 человек. Умерли 34 человека. Больше погибших только в Китае — 2788 человек.