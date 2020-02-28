Умные колонки Mail.ru появились на «Авито» раньше старта продаж

Умные колонки «Капсула» от Mail.ru Group с поддержкой голосового помощника «Маруся» начали продавать на сайте частных объявлений «Авито» до начала официальных продаж, сообщают «Ведомости».

Колонки продают по цене от шести до девяти тысяч рублей, в стоимость входят три месяца подписки на музыку «ВКонтакте». Продавцы, с которыми связалось издание, рассказали, что получили колонки в подарок от сотрудников Mail.ru. Они отметили, что сами в компании не работают.

В Mail.ru Group сообщили, что в конце января раздали сотрудникам пять тысяч умных колонок. В компании не видят ничего страшного в том, что некоторые сотрудники решили их продать, поскольку это их собственность.

Сейчас колонки работают с ограниченными функциями, например, не доступны звонки через «ВКонтакте». Прошивка обновится после начала продаж, намеченных на первый квартал 2020 года.

Mail.ru Group начала принимать предзаказы на умные колонки в конце января. В рознице «Капсулы» будут стоить 6990 рублей. Точные сроки старта продаж пока неизвестны.