На Кубани задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки. Он оставлял подсказки, где искать тело

В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки из поселка Звезда. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Девочка пропала 20 июня 2016 года. Как сообщалось, в тот день ее отчим, работавший комбайнером, взял ее с собой в поле, затем он подвез ее на машине и высадил недалеко от дома, но дома девочка так и не появилась.

Ребенка не могли найти три с половиной года. В конце января 2020-го в соседнем населенном пункте на нескольких зданиях появились надписи, указывающие, где искать тело. В тот же день следователи нашли останки девочки в указанном месте.

По подозрению в убийстве был задержан 63-летний житель поселка Звезда. Он признался, что 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала к нему во двор и мешала работать (как сообщает РЕН ТВ, мужчина конфликтовал с родителями ребенка). Прогоняя ее, он ударил ее по голове молотком, а затем закопал тело в поле возле соседнего поселка. Подозреваемый заявил, что это он оставил надписи на стенах, указывающие, где искать тело ребенка.