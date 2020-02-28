Московская площадка отказалась принять правозащитную конференцию «Правокон». После совета не работать с «опасными людьми»

Арт-пространство «Агломерат» в Москве отказало в аренде помещения для правозащитной конференции «Правокон». Об этом «Медузе» рассказал Александр Гуд — пресс-секретарь Либертарианской партии, представители которой организовали конференцию.

Организаторам сообщили об отказе за два дня до мероприятия. «Договор заключен и аренда оплачена уже давно. Причиной отказа называют звонок сверху, который рекомендовал им не работать с опасными людьми», — отметил Гуд. Кто позвонил в «Агломерат», он не уточнил.

Член Либертарианской партии Михаил Светов написал в твиттере, что организаторы конференции срочно ищут другую площадку.

Правозащитная конференция «Правокон» назначена на 1 марта. На ней должны выступить политолог Екатерина Шульман, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, адвокат Мария Эйсмонт, представители «Открытой России» и «ОВД-Инфо».