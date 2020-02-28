Экспорт российского золота в Великобританию вырос в 12 раз

В 2019 году Россия экспортировала 123,6 тонны золота на общую сумму 5,7 миллиарда долларов США, 93% поставок пришлись на Великобританию. Об пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

По сравнению с 2018 годом, экспорт золота в Великобританию в стоимостном выражении вырос в 12 раз: с 433 миллионов долларов до 5,3 миллиарда долларов США.

Кроме того, экспорт платины в Великобританию вырос в 2019 году в два раза и составил 936 миллионов долларов, серебра — в 2,5 раза до ста миллионов долларов, добавляет РБК.

Великобритания — один из крупнейших центров торговли физическим золотом, отмечает издание. Затем металл уходит конечным потребителям, крупнейшие импортеры для конечного потребления — Китай и Индия.