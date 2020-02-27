Житель Иркутска умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером

24-летний житель Иркутска Дмитрий Харченко умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова депутата городской думы Иркутска Александра Квасова.

Молодой мужчина умер в ночь на 15 февраля. Во время поездки на такси он уснул, после чего водитель обратился за помощью к экипажу патрульно-постовой службы, а те решили разбудить его электрошокером, рассказала в фейсбуке мать погибшего Маргарита Харченко. В СК считают, что сотрудники ППС применили электрошокер «без достаточных на то оснований».

Маргарита Харченко сообщила, что в отношении полицейских Анхеева А. Б. и Любимова А. О. возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий. 22 февраля их арестовали. На сайте Октябрьского районного суда Иркутска есть информация об аресте Александра Анхеева и Аркадия Любимова.

Начальник управления МВД «Иркутское» Олег Савин подтвердил, что в отношении сотрудников завели уголовное дело. После служебной проверки их уволили из полиции.

Обновление. Бывшие полицейские утверждают, что с помощью электрошокера пытались не разбудить, а реанимировать мужчину, не подававшего признаки жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.