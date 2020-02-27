Счетная палата России выпустила отчет (.pdf) о положении детских больниц и поликлиник в 2018-2019 годах.

По состоянию на 1 января 2019 года детям оказывали медицинскую помощь в 116 865 зданиях. По оценке Счетной палаты, каждое седьмое здание (14%) находилось в аварийном состоянии.

В каждой третьей больнице нет водопровода (30,5% от общего числа) и канализации (35%), в половине (52,1%) отсутствует горячее водоснабжение, в 41,1% зданий — центральное отопление. Кроме того, отметили аудиторы, каждая вторая больница (47%) не приспособлена для людей с инвалидностью.