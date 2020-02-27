На пивоваренном заводе в США произошла стрельба, погибли шесть человек

На территории завода пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки (штат Висконсин) произошла стрельба, сообщает местное издание Milwaukee Journal Sentinel.

По словам источников издания, погибли по меньшей мере шесть человек (по другим данным, пять). Нападавший мертв. Источники ABC рассказали, что стрельбу открыл сотрудник Molson Coors после того, как его уволили.

Сотрудников Molson Coors предупредили о стрельбе на территории завода по электронной почте. Их попросили закрыться в своих офисах. На заводе работают не меньше 600 человек, пишет NBC.

Полиция Милуоки официально пока не подтвердила информацию о стрельбе и погибших, сообщив лишь о чрезвычайном происшествии в районе пивоваренного завода Molson Coors.