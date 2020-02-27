Глава ВОЗ призвал все страны думать о неизбежности коронавируса

Ни одна страна не должна успокаивать себя тем, будто она избежит коронавируса, полагает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус. Его слова приводит Reuters.

«Предполагать, что [в той или иной стране] не будет случаев заболевания [коронавирусной инфекцией] было бы в буквальном смысле фатальной ошибкой», — сказал Гебрейесус.

По его словам, даже богатые страны, которые предпринимают все возможные меры, чтобы сдержать распространение инфекции, «должны быть готовы к неожиданностям».

Глава ВОЗ привел в пример Италию, которая пока остается самым крупным источником распространения коронавируса в Европе.

К 27 февраля коронавирусная инфекция распространилась, по данным ВОЗ, на 44 страны на всех континентах, кроме Антарктиды. В материковой части Китая заражены 78,5 тысячи человек, умерли 2 744.

ВОЗ 26 февраля сообщила, что коронавирусная инфекция по всему миру начала распространяться быстрее, чем в Китае. По последним данным, в мире зарегистрировали 3 250 случаев заболевания, 51 человек умер.