«Это было придумано в кабинетах ФСБ». Фигурант дела «Сети» Дмитрий Пчелинцев ответил на расследование «Медузы»

Фигурант Дмитрий Пчелинцев заявил, что не имеет никакого отношения к фактам, изложенным в расследовании «Медузы». Об этом он написал в письме обозревателю «МБХ медиа» Зое Световой.

«Сказать, что я шокирован — ничего не сказать, — пишет Пчелинцев. — У меня не было абсолютно никаких отношений с Екатериной Левченко и Артемом Дорофеевым. Я даже не уверен, что понимаю, о ком именно речь, поскольку не видел их фотографий. Есть только предположение, что Артема я видел, когда работал официантом, но мы не общались. Никакой информации об их исчезновении у меня нет, кроме той, которая распространялась в качестве слухов».

Он также отвергает обвинения в торговле и употреблении наркотиков. «История про марихуану и грибы — безумие. Это было придумано в кабинетах ФСБ», — пишет он.

21 февраля «Медуза» выпустила расследование о том, что некоторые фигуранты дела «Сети», возможно, могут быть причастны к убийству. В 2017 году в Пензе пропали Артем Дорофеев и Екатерина Левченко, знакомые с фигурантами. В феврале 2019 года стало известно, что Дорофеева убили. Левченко не обнаружили до сих пор.

В беседе с «Медузой» фигурант дела «Сети» Алексей Полтавец, находящийся за границей, признался в причастности к убийству Дорофеева и Левченко. По его словам, молодых людей убили по прямому указанию Пчелинцева.

27 февраля Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела об убийстве Екатерины Левченко.