В столкновениях мусульман с индуистами в Нью-Дели погибли 20 человек

В столкновениях мусульман и индуистов в Нью-Дели погибли 20 человек, сообщает The Guardian. Ту же цифру называет BBC News.

По данным The Guardian, 200 человек попали в больницы с огнестрельными ранениями, ожогами кислотой, травмами от побоев и забрасывания камнями.

Поводом для столкновений стали поправки к закону о гражданстве Индии, который дает гражданство беженцам, представляющим все основные религии Юго-Восточной Азии, кроме ислама.

Беспорядки начались 23 февраля, когда группа индуистов подошла к протестующим из-за закона мусульманам, перекрывшим дорогу. Люди с обеих начали бросать друг в друга камни.

СМИ называют происходящее худшим за 20 лет проявлением насилия, связанного с религией. Как пишет The Guardian, 25 февраля толпа из 500 человек сожгла мечеть, вечером того же дня сгорела еще одна.