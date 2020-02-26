«Тинькофф» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги

Группа «Тинькофф» стала титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), передает «Интерфакс».

Подписанный 26 февраля контракт действует 10 туров до окончания нынешнего сезона и следующие два сезона.

РПЛ и «Тинькофф» намерены создать совместный сервис продажи билетов и подписки на телеканал «Матч Премьер», который транслирует игры чемпионата.

Президент РПЛ Сергей Прядкин надеется, что Олег Тиньков после заключения контракта «полюбит РПЛ». Бизнесмен ранее негативно высказывался о российском футболе.

В июле 2019 года Прядкин говорил, что лига решила «отойти от титульного спонсорства и иметь генеральных партнеров», но если появится спонсор, то готова заключить контракт.

Чемпионат России возобновится 28 февраля после зимней паузы. Как напоминает ТАСС, у чемпионата не было титульного спонсора с 1992-го по 2006 год. Затем премьер-лига заключила соглашение с «Росгосстрахом», контракт действовал до конца 2010-го. В сезоне-2014/15 титульным спонсором был «Согаз», затем снова «Росгосстрах» до конца сезона-2017/18.