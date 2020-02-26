СК завел дело после нападения восьмиклассника с ножом на учительницу в Ульяновске

Обновлено. Региональный СК назвал нападение беспричинным, у школьника не было конфликта с учительницей, передает «Интерфакс». В полиции Ульяновска сообщили, что подросток не состоял на учете,

В Ульяновске завели уголовное дело по факту покушения на убийство 59-летней учительницы одной из школ, сообщает СК.

Подозреваемый — 15-летний ученик. Как пишет «Интерфакс», он напал на учительницу математики с ножом во время урока.

Источник агентства сообщил, что «подросток нанес один удар, а от второго учительница отбилась». Школьник после этого ушел, его задержали дома сотрудники Росгвардии.

Педагог находится в больнице в состоянии средней тяжести. По данным СК, ее ранили в живот.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в своем фейсбуке сообщил, что ситуация находится на его личном контроле: «Мы должны понять, что заставило ребенка совершить этот поступок, как сейчас помочь».

Знакомая подростка рассказала Readovka, что школьник напал на учительницу «просто так, ни за что», а также «хотел совершить суицид». Издание пишет, что страница школьника в «буквально кишит „колубайнерами“, а также их российскими аналогами».

По словам источника «Интерфакса», родители восьмиклассника в разводе, он живет с матерью и младшей сестрой.