Производитель бронеавтомобилей «Тигр» подал в суд на лидера «Ночных волков» из-за бренда «Волк»

подал в суд по интеллектуальным правам иск к лидеру мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдостанову (Хирург).

В карточке иска сказано, что производитель бронеавтомобилей «Тигр» просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака № 191341 в отношении транспортных средств, поскольку он не используется.

ТАСС сообщает, что свидетельство № 191341 выдали в 2000 году при регистрации товарного знака «Волк». Сперва права на него принадлежали клубу «Ночные волки», с 2007 года — Залдостанову. Исключительное право на знак действует до марта 2029 года.

В 2014 году «Ночные волки» объявили о проекте по созданию мотоцикла. Спустя год байкеры показали мотоцикл под названием «Волк», напоминающий итальянский мотоцикл Moto Guzzi California 1400. В 2018 году мотоклуб представил мотоцикл «Волк-2», о его серийном производстве не сообщалось.