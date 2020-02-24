Sony представила флагман Xperia 1 II с поддержкой 5G
Источник: Sony
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Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II с поддержкой 5G будет доступен в Европе с конца весны 2020 года, сообщается на сайте компании.
Устройство на базе Android с процессором Qualcomm Snapdragon 865 5G и чипом Snapdragon X55 5G выпустят в черном и фиолетовом цветах.
Xperia 1 II оснащен тройной камерой оптикой Zeiss, у смартфона есть функция серийной съемки 20 кадров в секунду.
Непрерывной автофокусировка с настройкой экспозиции выполняются до 60 раз в секунду, утверждает Sony.