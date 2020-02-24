Пользователь Reddit нашел секретные трейлеры третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Пользователь Reddit нашел три секретных трейлера третьего сезона «Мира Дикого Запада», пишет Gizmodo.

Пользователь с ником MTC_Chickpea обнаружил трейлеры на сайте корпорации Incite (вымышленной компании из сериала) в разделе Privacy Act.

Один из трех секретных трейлеров «Мира Дикого Запада» HBO

В разделе Privacy Act сначала воспроизводится трейлер, который HBO показала 21 февраля. Скрытые трейлеры MTC_Chickpea увидел, зайдя на сайт через VPN, также он очистил историю браузера.

Mashable отмечает, что в скрытых трейлерах встречаются те же кадры, что и в официальном.

Официальный трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада» HBO

Третий сезон «Мира Дикого Запада» начнется 15 марта.