Москвичи с 1 марта лишатся интернета в автобусах и трамваях

Беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях отключат 1 марта. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе «Мосгортранса».

Собеседник агентства уточнил, что отключение временное: «Услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, ее действие будет приостановлено. «Мосгортранс подготовит обновленные требования к сервису».

«Мосгортранс» планирует провести опрос пассажиров, «по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса».

Планируется, что вайфай вернут во второй половине 2020 года на магистральных маршрутах (связывают центр и отдаленные районы).