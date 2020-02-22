Один из крупнейших банков США Wells Fargo заплатит три миллиарда долларов за нарушения. Из-за них были уволены пять тысяч сотрудников

Американский банк Wells Fargo заплатит три миллиарда долларов в качестве компенсации за нарушения, допущенные в 2002-2016 годах. Об этом сообщил сам банк.

Wells Fargo договорился о компенсации с Минюстом США и Комиссией по ценным бумагам и биржам. Взамен ведомства прекратят расследования в отношении банка.

О масштабных нарушениях в Wells Fargo стало известно в 2016 году. Ради выполнения плана продаж и получения премий сотрудники банка открыли более двух миллионов счетов без согласия клиентов, а также навязывали им услуги, в которых те не нуждались. В результате скандала были уволены более пяти тысяч сотрудников Wells Fargo, также ушел в отставку гендиректор банка Джон Стампф.

Wells Fargo входит в так называемую большую четверку банков США вместе с Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.