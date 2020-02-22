Максима Каца и 15 его сторонников исключили из «Яблока». За попытку «организовать внутри партии секту»

Федеральное бюро «Яблока» исключило из партии 16 человек, в том числе сооснователя фонда «Городские проекты», Максима Каца. Об этом «Коммерсанту» сообщил пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев.

На сайте «Яблока» говорится, что Кац пытался возглавить московское отделение партии путем создания в нем «искусственного большинства» из своих сторонников, не принимавших самостоятельные решения. «По существу Кац пытается организовать внутри партии секту с собой во главе», — заявило федеральное бюро партии.

В решении бюро также сказано, что борьба Каца и его единомышленников за контроль над московским отделением «в течение более трех лет сопровождается непрерывными скандалами, эпатажем и искусственными столкновениям».

Кац сообщил «Коммерсанту», что намерен обжаловать решение бюро. «Проект решения совсем смешной и нелепый, и я думаю, что это решение будет отменено. Мы обжалуем его в партийном арбитраже и на съезде», — сказал он.

Максим Кац выступил в «Яблоко» в 2016 году и привел туда около 300 своих сторонников. Они неоднократно критиковали Сергея Митрохина, который тогда возглавлял московское отделение партии.

Митрохин обвинял оппонента в «рейдерстве». В 2017 году Каца пытались исключить из «Яблока» по рекомендации московского отделения партии, но тогда федеральное бюро восстановило его.

В ноябре 2019 года новым главой московского отделения «Яблока» стал Сергей Иваненко. Сторонники Каца называли голосование нелегитимным.