В Петербурге сотрудников морга поздравили с 23 февраля стриптизом. Городские власти проведут разбирательство

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга проведет разбирательство по поводу выступления стриптизерши в городском морге. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе комитета.

«Мы проведем разбирательство. Надо будет понять, есть ли основание для проверки», — уточнили в ведомстве.

Видеозапись выступления стриптизерши опубликовала «Фонтанка». Девушка станцевала для сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы Петербурга. Ее пригласили на небольшой корпоратив в честь 23 февраля.

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко подтвердил «Фонтанке», что к ним приезжала стриптизерша. По его словам, выступление прошло в общей комнате для отдыха медперсонала.