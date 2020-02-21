Пару из Омска отправили в колонию за то, что они ставили на гречку восьмилетнего мальчика

Суд в Омске приговорил к реальным срокам заключения мать и отчима восьмилетнего мальчика, которого в наказание ставили коленями на гречневую крупу. 27-летняя Алина Юмашева получила 1,5 года колонии, 35-летний Сергей Казаков — четыре с половиной года, сообщает СК.

Их признали виновными в истязании и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Кроме того, суд счел, что Юмашева виновна в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

По решению суда Казаков должен выплатить компенсацию в размере 250 тысяч рублей, а Юмашева — 150 тысяч рублей, пишет «Омск-Информ».

По версии следствия, в апреле-мае 2019 года Казаков «за малейшие незначительные провинности» не менее шести раз ставил своего пасынка на гречневую крупу на долгое время — от полутора до девяти часов. Мать мальчика этому не мешала и, как сказали в СК, «одобряла действия супруга». В мае ребенок рассказал о случившемся соседу по даче, а тот обратился в полицию и скорую помощь. Чтобы удалить гречку, вросшую в кожу, ребенку сделали хирургическую операцию.

Кто будет опекать ребенка, пока его мать находится в колонии, не уточняется. Во время расследования он некоторое время находился в школе-интернате, затем — с матерью. Известно, что у него есть бабушка.