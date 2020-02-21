Государственную фирму «Мелодия» продали частной компании «Формакс» за 330 миллионов рублей

Компания «Формакс» приобрела у государства за 329,6 миллиона рублей 100% акций АО «Фирма Мелодия», владеющего крупнейшим аудиоархивом России, сообщают «Ведомости».

В аукционе, организованном Росимуществом 7 февраля, помимо «Формакса» участвовало только ООО «Студия Союз». Компания не предложила за «Мелодию» выше начальной ставки в 320 миллионов рублей.

Всесоюзная фирма граммофонных пластинок «Мелодия» основана в 1964 году. До начала 1990-х она была единственной звукозаписывающей компанией в стране. Фонотека «Мелодии» состоит из 240 тысяч записей, стоимость которых аналитики оценивают в 30-60 миллионов рублей.

По данным «Ведомостей», ООО «Формакс», зарегистрированное в 2015 году, работает как посредник между владельцами прав на музыкальные произведения и компаниями, использующими в своей работе музыкальное фоновое сопровождение. Компания принадлежит двум бизнесменам — Михаилу Суконцеву и Дмитрию Смирнову.