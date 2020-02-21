Двое заместителей генпрокурора, в том числе куратор ФСБ, подали в отставку

Двое заместителей генпрокурора России подали рапорт об увольнении, со ссылкой на источники сообщают «Интерфакс» и «Коммерсант».

Так, об увольнении попросил Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ, пишет «Коммерсант». Часть полномочий Коржинека получил заместитель генпрокурора Виктор Гринь.

По данным газеты, Гринь, который курирует следствие в центральных аппаратах СКР и МВД, также собирался увольняться.

Однако затем появился приказ генпрокурора Игоря Краснова, в соответствии с которым Гринь не только сохранил должность, но и получил контроль за работой Главного уголовно-судебного и Главного гражданско-судебного управлений Генпрокуратуры.

Кроме Коржинека в отставку подал Леонид Гулягин. По данным «Интерфакса», рапорты поданы в связи с выходом на пенсию.

Краснов сменил Игоря Чайку на посту генпрокурора в январе 2020 года. До этого Краснов был заместителем главы СК.