Znak.com: людей, жертвовавших штабам Навального и ФБК, начали вызывать на допросы

Людей, отправлявших пожертвования штабам Алексея Навального и Фонду борьбы с коррупцией, стали вызывать на допросы. Об этом Znak.com рассказали в нескольких региональных штабах.

Так, на допрос вызвали двоих волонтеров новосибирского штаба. При этом повесток им не прислали.

«Повесток нет. Мы сказали им, чтобы без повестки никуда не ходили, а при каких-то сомнениях пользовались 51 статьей Конституции. Если переводил средства, то можно об этом сказать — ничего криминального в этом нет», — рассказала Znak.com сотрудница штаба Елена Носковец.

Она добавила, что в штабе не знают, какие вопросы возникли у следователей, так как «пока не видели бумаг».

По данным Znak.com, такие же ситуации возникли в Омске и в Санкт-Петербурге.

В августе 2019-го СК завел дело о легализации доходов в ФБК. По версии следствия, сотрудники Фонда получили из неизвестных источников 75 миллионов рублей и внесли эти деньги на счета ФБК. В рамках дела у волонтеров и в штабах прошли десятки обысков.

Подробнее про обыски в ФБК Следователи по делу ФБК обыскивают дома активистов и блокируют их счета. Эти люди никак не связаны с Навальным и его фондом