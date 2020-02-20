Журналиста телеканала «Россия» сбили в Красноярске при попытке взять интервью

Водитель автомобиля Mercedes в Красноярске сбил журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина при попытке взять интервью, сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

«По предварительным данным, житель Красноярска на автомобиле марки Mercedes, находясь в районе улицы Чернышевского, 75а, при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу», — приводит агентство сообщение ведомства.

СК начал проверку по признакам воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста.