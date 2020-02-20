В немецком городе Ханау восемь человек погибли при стрельбе в кальянных

Восемь человек погибли в результате стрельбы в немецком городе , пишет Der Spiegel со ссылкой на полицию. Bild сообщает, что еще пять человек серьезно ранены.

По информации регионального издания Hessenschau, преступники открыли огонь в двух кальянных. Они застрелили троих человек в одном заведении, потом поехали в другое и убили там еще пятерых. Сейчас их разыскивает полиция.

Сообщалось, что в Ханау было совершено также третье нападение. Полиция прибыла на место, но не подтвердила информацию о стрельбе, пишет Hessenschau.