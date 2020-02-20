В Магадане Ан-2 ударился об землю при взлете. Всех находившихся на борту госпитализировали
Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на аэродроме в Магадане утром 20 февраля.
По данным МЧС, самолет не смог набрать высоту при взлете и сел недалеко от взлетно-посадочной полосы, ударившись хвостом о землю. В результате у него частично разрушились фюзеляж и плоскости крыльев.
На борту находились 14 человек — двое членов экипажа и 12 пассажиров. Всех их доставили в областную больницу.
По словам министра здравоохранения Магаданской области Сергея Чеканова, после обследования девять человек были отпущены домой. Пятеро остаются в больнице с травмами позвоночника средней тяжести.
Самолет принадлежит компании «Т-цемент», рейс перевозил вахтовиков в Сеймчан, сообщает ТАСС.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Основной версией жесткой посадки называется ошибка пилота.