В Магадане Ан-2 ударился об землю при взлете. Всех находившихся на борту госпитализировали

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на аэродроме в Магадане утром 20 февраля.

По данным МЧС, самолет не смог набрать высоту при взлете и сел недалеко от взлетно-посадочной полосы, ударившись хвостом о землю. В результате у него частично разрушились фюзеляж и плоскости крыльев.

На борту находились 14 человек — двое членов экипажа и 12 пассажиров. Всех их доставили в областную больницу.

По словам министра здравоохранения Магаданской области Сергея Чеканова, после обследования девять человек были отпущены домой. Пятеро остаются в больнице с травмами позвоночника средней тяжести.

Самолет принадлежит компании «Т-цемент», рейс перевозил вахтовиков в Сеймчан, сообщает ТАСС.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Основной версией жесткой посадки называется ошибка пилота.