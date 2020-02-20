В Дании арестовали шестерых россиян. Их обвиняют в контрабанде 100 килограммов кокаина на судне с грузом бананов и брокколи

В Дании арестованы шестеро граждан России, обвиняемых в контрабанде наркотиков. Об этом сообщила полиция Копенгагена.

Обвиняемые перевозили 100 килограммов кокаина на борту контейнеровоза «Данкан Айленд». Полиция изъяла наркотики после того, как их выгрузили в датском поселке Сподсбьерг.

Всего в рамках дела арестованы 27 человек. Среди них шестеро граждан России: пятеро членов экипажа «Данкан Айленд» и еще один человек, который получил партию наркотиков в порту.

Судно Duncan Island зарегистрировано на Багамских островах. В январе оно заходило в порты Эквадора и Мексики, после чего через Скандинавию направилось в Санкт-Петербург. Судно перевозило бананы и брокколи.